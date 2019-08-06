Цхинвал, 6 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. 29 июля вступил в силу закон «О ратификации протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года». Теперь граждане Южной Осетии официально получили право находиться на территории Российской Федерации без ограничений на срок пребывания, сообщило 5 августа югоосетинское информагенство «Рес».

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При этом гражданам Южной Осетии необходимо встать на учет по месту пребывания по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания на срок, указанный в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Ранее пребывание граждан Южной Осетии в России было ограничено 90 сутками, как и пребывание в России граждан других иностранных государств.