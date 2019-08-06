Москва, 6 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Процедура сдачи ЕГЭ будет совершенствоваться. Особое внимание будет уделено перспективам трансформации ЕГЭ с учетом постепенной компьютеризации экзаменов, сообщили в Рособрнадзоре.

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Замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова пояснила, что ведомство работает в этом направлении, всесторонне обсуждая новые подходы и соответствующие нормативные акты.

Также Рособрнадзор движется в направлении цифровизации ЕГЭ. Но по словам начальника Управления организации и проведения ГИА Игоря Круглинского, возникает большое количество вопросов, связанных с каналами связи, обеспечением компьютерной техникой и другими.

«Главная сложность — готовность всей системы ЕГЭ воспринять эти изменения», — уточнил Круглинский.

Как сообщало ИА REGNUM, на ЕГЭ и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам выпускникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации.

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