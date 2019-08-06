Москва, 6 августа, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в конце августа состоится V Международная конференция «Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций», сообщили в Рособрнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Читайте также: В Москве состоится международный форум «Город образования»

Планируется, что участие в конференции примут более 500 российских и зарубежных специалистов в сфере образования.

Участники форума обсудят вызовы XXI века, обменяются опытом в области выявления и распространения лучших практик формирования гибких компетенций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября состоится международный форум «Город образования».

Развитие сюжета: Собянин знает о критике московского образования