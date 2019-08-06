Тула, 6 августа, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Число людей, пострадавших от укусов клещей, в Тульской области увеличивается с каждым днем — только за последнюю неделю, 29 июля — 4 августа, по данным пресс-службы ТУ Роспотребнадзора, к медикам обратились 319 человек, в числе пострадавших — 76 детей.

Andy Murray Клещ

Всего с начала сезона с укусами клещами к врачам обратились 3 тыс.707 человек, в том числе 1 тыс. 185 детей. По свидетельству специалистов, эта цифра не превышает средних за последние годы. По данным анализов, около 15% клещей инфицированы борреллиями, около 4% — анаплазмой.

Специалисты отмечают — чаще всего люди страдают от клещей на приусадебных участках, дворовых территориях и в лесополосах, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу.