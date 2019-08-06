Москва, 6 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В России за последние десять лет производство мёда выросло на 22%, при этом более 90% пчелосемей содержатся в частных подворьях. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании в правительстве РФ под председательством вице-премьера Алексея Гордеева.

Левитан Исаак Ильич. Пейзаж с ульями

Совещание было посвящено вопросам регулирования и развития отрасли пчеловодства. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, производство мёда в стране за десять лет возросло на 22% (или на 11,8 тыс. тонн). При этом мёд производится в основном в личных подсобных хозяйствах, где содержатся почти 94% пчелосемей, отметил Хатуов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году массовая гибель пчёл зарегистрирована в 25 регионах. Установлено, что пчёлы погибли из-за пестицидов, которыми обрабатывали поля сельхозпроизводители.