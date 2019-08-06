Калуга, 6 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Девять зубров, завезенных в национальный парк «Угра» Калужской области из других особо охраняемых природных территорий федерального значения, были выпущены в естественную среду обитания, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике.

Admoblkaluga.ru Калужских зубров приучают к выживанию в дикой природе

В парк «Угра» доставят ещё десять зубров, в том числе в середине августа из зоопарка Ростова-на-Дону прибудет зубрёнок. План его адаптации был совместно разработан специалистами национального парка «Угра» и Приокско-Террасного заповедника. Для зубров построены ещё две автоматические кормушки, рядом с которыми установлены камеры для круглосуточного видеонаблюдения.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национальный парк «Угра» в 2019 году проводит активные мероприятия по увеличению популяции зубров и восстановлению их навыков выживания в дикой природе.