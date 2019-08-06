Москва, 6 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Низкие темпы строительства детских садов, которые по нацпроекту «Демография» должны быть введены в эксплуатацию в ноябре — декабре 2019 года, выявлены в ряде субъектов России. В их числе и два региона Северного Кавказа — Дагестан и Северная Осетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения разобраться с причинами «низкой строительной готовности дошкольных учреждений» и до 22 августа доложить в правительство о результатах проверки. Вместе с тем, согласно тексту поручения, властям регионов необходимо «принять исчерпывающие меры» для ускорения темпов.

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Напомним, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» к концу 2019 года в Северной Осетии и Дагестане должно быть введено в эксплуатацию 10 и 20 детских садов соответственно.