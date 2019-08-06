Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Петербурге введут в эксплуатацию 31 объект по адресной инвестиционной программе до конца 2019 года. О таких планах сообщил глава комитета по строительству Леонид Кулаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«На 1 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года комитет выполняет АИП немножко, но лучше», — считает Кулаков. Так, по его словам, ведомство уже освоило на 1 млрд рублей больше по сравнению с 2018 годом.

«В планах — ввести 31 объект до конца года, 13 из них — до 1 сентября», — добавил Кулаков.

В целом, комитет вместе с инвесторами планирует ввести 23 дошкольных учреждения, 11 школ и другие виды объектов. Кроме того, заключены соглашения о создании 28 дошкольных учреждений, 8 школ, 5 объектов здравоохранения — также вместе с инвесторами.

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Напомним, в начале 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подверг резкой критике недостаточное исполнение Адресной инвестиционной программы (АИП) комитетами Смольного, курирующими строительство социальных и инфраструктурных объектов.