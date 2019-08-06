Тюмень, 6 августа, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Свыше 100 образцов льна-долгунца и льна масличного, а также новые гибридные и мутантные формы льна изучают специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на биостанции «Озеро Кучак». Об этом 6 августа сообщает пресс-служба вуза.

Franc-Comtois Лен

«Лен является важнейшей культурой для производства волокна и масла. Однако для успешной реализации биологического потенциала и получения высококачественной продукции, требуется подбор сортов с высоким адаптивным потенциалом», — объяснил необходимость проведения работы сотрудник Института биологии ТюмГУ Константин Королев.

Отмечается, что предварительное испытание сортов льна уже проводилось на биостанции в 2017—2018 годах. Тогда, по словам исследователей, были получены результаты, которые позволяют говорить о перспективности выращивания льна в условиях Северного Зауралья. В настоящее время на биостанции заложены новые опыты по экологическому тестированию сортов льна-долгунца и льна масличного.

Ранее учёные ТюмГУ выделили признаки растений, которые позволят адаптировать выращивание льна к современным агроэкологическим условиям.