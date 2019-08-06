Калуга, 6 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Подведены итоги конкурса иллюстраторов «Привет из Калуги», который состоялся в рамках проекта «Почтовая открытка», сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Gtrk-kaluga.ru Открытки на конкурс иллюстраторов «Привет из Калуги»

Цель конкурса — повышение художественного уровня туристических почтовых открыток с символикой Калуги. Участниками конкурса стали калужане и гости областного центра разных возрастов и специальностей. Жюри рассматривались рисунки, наиболее ярко передающие локальный колорит: городской пейзаж, панорамы, виды улиц. Гран-при конкурса завоевала Ирина Большакова. Победительнице предоставят билет на международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Также названы победители в номинациях «Искусство. Культура. Космос» и «Архитектура и дизайн». Работы финалистов конкурса будут размещены на немаркированных почтовых открытках с указанием авторства иллюстраторов.

Конкурс иллюстраторов «Привет из Калуги» был организован Агентством по развитию туризма Калужской области, калужским Инновационным культурным центром и УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России».