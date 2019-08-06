Копенгаген, 6 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Ведущий аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен прокомментировал решение КНР отказаться от закупок сельскохозяйственной продукции из США, назвав это сильнейшим оружием Китая в торговой войне против Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз из Китая

Аналитик считает, что данное решение наносит политический урон нынешнему президенту США, так как затрагивает интересы определенной группы избирателей. «Существует ряд колеблющихся штатов, которые зачастую определяют исход президентской гонки, и именно в них сельскохозяйственная продукция играет большую роль. К таким штатам относится Айова, где терпят большие убытки в результате торговой войны с Китаем» — заявил аналитик — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Вместе с тем, Аллан фон Мерен отмечает, что с точки зрения экономики отказ от сельскохозяйственной продукции США со стороны Китая — не самый эффективный способ давления. «Продукция сельского хозяйства составляет в структуре экономики США сравнительно небольшую долю, поэтому подобные шаги китайского правительства не окажут значимого экономического влияния» — заявил аналитик.