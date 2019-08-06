Москва, 6 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Объём погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги за семь месяцев 2019 года составила 86,2 млн тонн различных грузов. Из них 60,4 млн тонн приходится на каменный уголь, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

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"Таким образом, доля каменного угля в структуре погрузки в адрес ДВЖД превысила 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост погрузки угля с начала года составил 4,8%, а в июле он достиг 9,7%, в том числе за счёт увеличения поставок из Кузбасса.

По словам начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексея Шило, внушительного роста удалось добиться благодаря принятым тарифным решениям и диалогу с угледобывающими компаниями.