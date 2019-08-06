Рязань, 6 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. По последним данным, в автоаварии на трассе в Сасовском районе Рязанской области погибли шесть человек. Информация о семи жертвах ДТП, ранее распространённая СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявили в Госавтоинспекции России.

(сс)GDJ ДТП

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Ранее МВД по Рязанской области сообщило о шести погибших, включая несовершеннолетнего ребёнка и водителя микроавтобуса. Также в результате аварии пострадали шесть пассажиров. Все они граждане Таджикистана. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир внедорожника.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла рано утром 5 августа на 405-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе Рязанской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником «Тойота Ланд Крузер 100».

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственный органы начали доследственную проверку.