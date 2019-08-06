Москва, 6 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Если бы общий уровень доходов в РФ остался прежним, но распределялись они более ровно, то в стране было бы меньше ситуаций крайней нужды, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России зарплату, превышающую 75 тыс. рублей в месяц, получают только 12% трудящихся граждан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доходы

«Россия по разным оценкам входит в число стран с наибольшим неравенством доходов, — сказал он. — Если бы общий уровень доходов остался прежним, но распределялись они более ровно, то у людей было бы стабильное мироощущение и не было бы ситуаций крайней нужды. Второй момент — это доля оплаты труда в экономике. У нас считается, что в структуре национальных доходов доля оплаты труда 52%. Это вроде не самый плохой результат. Но проблема в том, что официально наблюдается лишь 39%».

При этом эксперт уточнил, что, согласно всем посткейнсианским моделям роста, если национальный доход распределяется в пользу труда, то экономика растёт быстрее и лучше по ряду причин. И наоборот, если распределение идёт в строну прибыли, в сторону капитала, то экономика растёт слабее. При этом, как подчеркнул Григорьев, в России одной из основополагающих доктрин является та, согласно которой ради повышения инвестиционной привлекательности труд должен быть дешёвым.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей в месяц, получают только 12% трудящихся граждан. Таковы результаты исследования, проведённого экспертами «РИА Рейтинг». В целом в сфере «Добыча полезных ископаемых» высокие зарплаты получают 37% работников. Практически такой же уровень заработка также имеют рыбаки, выходящие на промысел в море (34%).