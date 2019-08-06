Калуга, 6 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Калуге активисты Общероссийского народного фронта пожаловались в региональное управление Росприродназора на действия муниципального предприятия, складировавшего снег с превышением допустимого уровня химических веществ на земельном участке в районе пригородной деревни Пучково. Об этом 6 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Сергей Лучкин.

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Зимой 2019 года на обширный участок земли коммунальщики скидывали снег с реагентами, вывезенный с улиц областного центра. Весной снег растаял, а химикаты, как предположили активисты ОНФ, впитались в почву. Такой вывод был сделан во время рейда, когда общественники зафиксировали резкий контраст между прилегающими друг к другу участками. На одном зеленела трава, а на другом, где складировался снег, растительность отсутствовала.

По итогам проверки общественники направили обращение в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с просьбой дать оценку сложившейся ситуации. По согласованию с Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой специалисты Росприроднадзора провели внеплановую проверку муниципального бюджетного учреждения «СМЭУ», работники которого вывозили снег.

«В результате исследования почвы природоохранном ведомством на данном земельном участке было обнаружено значительное превышение загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми показателями. Окружающей среде нанесен вред. Рассчитываем, что коммунальные службы сделают из этой истории выводы и в дальнейшем не повторят подобных ошибок», — сказал Сергей Лучкин.

За допущенные нарушения муниципальное учреждение и его должностные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, в соответствии с законодательством коммунальщикам будет предъявлена к выплате сумма ущерба, причиненного земельному участку.