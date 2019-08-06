Людиново, Калужская область, 6 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. К 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима суд приговорил 39-летнего жителя города Людиново, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимый в период с июня 2015 года по июль 2018 года, находясь у себя дома, совершал действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста падчерицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет.