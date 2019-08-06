Осло, 6 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Поклонник Marvel из Норвегии создал трейлер блокбастера «Мстители: Финал», где главным героем выступает злодей Танос. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Mr. Krepshus 6 августа.

Поклонник Marvel объединил Мстителей, Таноса и Годзиллу

В видео в роли рассказчика выступает Танос (Джош Бролин), который рассуждает об уничтожении половины Вселенной и объясняет свою мотивацию. Во время этого монолога показано, как отряд Мстителей пытается ему противостоять.

Другой особенностью клипа стал саундтрек — в качестве музыкального сопровождения взята музыка из трейлера к фильму «Годзилла: Король монстров», который вышел весной 2019 года.

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым блокбастером в истории кинематографа, обогнав «Аватара» Джеймса Кэмерона.

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