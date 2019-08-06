Вашингтон, 6 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама обвинил президента Дональда Трампа в разжигании атмосферы страха и ненависти, а также расистских настроений, об этом 5 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Мы должны отвергать высказывания наших лидеров, которые подпитывают атмосферу страха и ненависти, а также подогревают расистские настроения» , — отреагировал Обама на слова главы Белого дома.

Несмотря на мнение бывшего президента, Трамп тем не менее осудил преступление, а также расистские взгляды подозреваемого.

«В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и идею о превосходстве белой расы. Эти зловещие идеологии должны быть искоренены» , — подчеркнул Трамп, обращаясь в нации.

Напомним, стрельба в городе Эль-Пасо, штата Техас, произошедшая 3 августа, жертвами которой стал 21 человек, была вызвана антимигрантскими настроениями подозреваемого в преступлении.