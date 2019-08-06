Иркутск, 6 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Иркутской области увеличена группировка сил, занятая тушением лесных пожаров. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

skeeze Огонь в лесу

По словам врио заместителя министра лесного комплекса Приангарья Эдуарда Филиппова, прирост сил, занятых ликвидацией пожаров, за сутки составил более 100 человек.

«Сейчас работает 992 человека, 165 единиц техники. На мониторинге задействованы четыре самолета Ан-2, три легкомоторных самолета и два вертолета Ми-8 на переброску шести группировок, которые освободились после ликвидации пожаров», — отметил он.

При этом наращивание группировки продолжается. Ещё 102 человека 6 августа прибывают в Братск из Ханты-Мансийского автономного округа и республики Марий Эл.

Несмотря на это, побороть пожары пока не удаётся. Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь охваченных пожаром лесов, после небольшой передышки в последние сутки, вновь начала расти. Этому способствует и погода — управление по гидрометеорологии предупредило о чрезвычайной пожароопасности в области 7−9 августа.