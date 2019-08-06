В Приамурье подтоплено 39 населённых пунктов
Благовещенск, 6 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. По положению на 6 августа в 15 муниципальных образованиях Приамурья остаются подтопленными 39 населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Остаются подтопленными 1 152 придомовые территории. Более всего подтоплено придомовых территорий в Ивановском районе — 462. В Благовещенске подтоплено 236 придомовых территорий. В Селемджинском районе за прошедшие сутки вода ушла из 8 подворий, в Свободненском — из 13.
Также на территории области остаются подтопленными или повреждёнными 49 участков автомобильных дорог: в Октябрьском — 10, в Серышевском — 9, в Мазановском — 8, в остальных районах пять и менее пяти.
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Как сообщало ИА REGNUM, МЧС решает вопрос о затоплении посёлка Чекунда, который находится на берегу Бурейского водохранилища. По мнению специалистов, если начать сброс воды из водохранилища соответственно существующему притоку, то это усилит волну паводка и неминуемо затопит Хабаровск. Если выждать несколько дней, пока пройдёт волка паводка, Чекунда будет затоплена поднимающимся уровнем воды в водохранилище.