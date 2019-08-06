Самара, 6 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. На подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду в Самарской области будет выделено 3,76 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ субъекта Сергей Марков на оперативном совещании при Губернаторе, 6 августа сообщается на сайте правительства Самарской области.

(сс)zoosnow ЖКХ

По словам Маркова, более 2 миллиардов рублей из этих средств будет освоена областным центром.

«Почти половина этих средств, а именно 0,9 миллиарда рублей, предусмотрена на капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей. Это стало возможным, в том числе благодаря корректировкам инвестиционных программ самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС», с целью повышения надёжности теплоснабжения потребителей в Самаре», — сообщил он на совещании.

По словам министра, в целом работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону ведутся в плановом порядке, а по ряду направлений работы ведутся с опережением графика.

«Котельные готовы к работе на 72%, почти на 80% готовы водопроводные сети и на 77% — тепловые. Степень готовности жилищного фонда области к пуску тепла составляет 65,3%. При этом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на данный момент получили только 14,8% многоквартирных домов региона. Среди муниципалитетов с самым низким процентом — Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти и Самара», — рассказал Марков.

Напомним, что в Самарской области до начала отопительного сезона планируется капитально отремонтировать 29,08 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В общей сложности, перекладки запланированы в 28 муниципалитетах Самарской области.

В Самаре запланированы перекладки тепловых сетей на 57 участках, общей протяженностью более 7 км.