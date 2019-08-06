Улан-Удэ, 6 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В четырёх северных районах Бурятии под наблюдением находится 18 «термоточек» на площади 48 200 га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства республики.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Очаги находятся в горной труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметили в РАЛХ.

Работы по тушению проводились в Баргузинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Здесь действует 8 лесных пожаров на общей площади в 1455 га. Всего в тушении участвует 352 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей.

Добавим также, что из-за со сложной лесопожарной обстановки на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

Между тем, воздух в центральных районах республики и столице постепенно очищается от дыма. Как сообщало ИА REGNUM, содержание вредных примесей здесь не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,5 ПДК, диоксиду азота — 0,7 ПДК, диоксиду серы — 0,4 ПДК, оксиду углерода — 0,4 ПДК.

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