Чебоксары, 6 августа, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске на набережной Волги прошла благотворительная экологическая акция «Оберегай», в рамках которой школьники собрали более 150 мешков мусора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС, которая выступила организатором проекта.

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895

Акция проходит в Новочебоксарске 13-й год подряд. В этом году в ней приняли участие около 100 воспитанников социально-реабилитационного центра, юные экологи и педагоги. Всего было собрано вдоль Волги более 150 мешков мусора — в основном это пластиковые и стеклянные бутылки, бумага, металлолом, которые отправлены на вторичную переработку. Из необычных находок — чехол на автокресло, хрустальный стакан, флакон духов, решетка для гриля, вешалка для одежды.

После уборки дети установили таблички с информацией о том, за какой период времени разлагается в природе различный мусор, а также призыв: «Пожалуйста, не сорите! Здесь убирали дети».

За 13 лет в экологической акции приняли участие около 2700 детей и молодёжи, которые собрали 3 тыс. мешков мусора, или 23 грузовика.