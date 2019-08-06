Москва, 6 августа, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Предварительной причиной пожара на складе воинской части в селе Каменка Ачинского района Красноярского края стал человеческий фактор, заявил 6 августа замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

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«Причина предварительная — это человеческий фактор, — заявил Булгаков. — Точнее скажут следственные органы и прокуратура».

По его словам, весь арсенал воинской части подлежит расформированию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. В районе действует режим ЧС. В городе Ачинске и ряде близлежащих населённых пунктов проводится эвакуация.

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