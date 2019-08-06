Екатеринбург, 6 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представили российский аппарат для очистки стен от объявлений и граффити. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Граффити

Устройство криогенного бластинга работает на сухом льду. Благодаря сжатому воздуху агрегат подаёт гранулы, очищая и охлаждая поверхность. «Бластер» работает почти со всеми видами загрязнений: по словам пресс-ведомства, ему по плечу убрать даже радиоактивные загрязнения.

Однако Екатеринбург пока не может потянуть закупку таких устройств: они очень дорогие. Поэтому в мэрии продолжат искать аналоги данной техники и других устройств для благоустройства города.

Напомним, в августе 2018 года в Екатеринбурге удаляли граффити с помощью технологии сжатого воздуха с добавлением кварцевого песка в качестве абразива. Таким образом удалось очистить около 900 м стен на набережной городского пруда.