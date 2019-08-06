Project Syndicate: Трамп дал понять, что больше не стоит надеяться на США
Вашингтон, 6 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Готовность президента США Дональда Трампа назначать своих «неквалифицированных марионеток» на топовые должности в разведывательных органах указывает на то, что США больше не следует рассматривать в качестве надёжного собеседника, заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
«Проблема не в том, что Трамп хочет политизировать разведывательные органы, что само по себе очень плохо, а в том, что он подорвал эффективность американских спецслужб и их глобальных охват», — заявил Харрингтон.
Бывший аналитик ЦРУ добавил, что также как «инфантильные атаки Трампа» на союзников, «назначение марионеток на ведущие посты в разведывательных органах посылает миру безошибочный сигнал о том, что США больше не следует считать надёжным и заслуживающим доверия собеседником».
«Трамп в очередной раз показал, что ставит свои собственные политические интересы выше интересов в сфере национальной безопасности и надлежащего функционирования разведывательных органов», — подчеркнул Харрингтон.