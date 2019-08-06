Project Syndicate: Трамп хочет поставить спецслужбы США на колени
Вашингтон, 6 августа, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Готовность президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность директора Национальной разведки такого неподходящего кандидата, как конгрессмена Джона Рэтклиффа, говорит о том, «насколько высокого его желание поставить спецслужбы на колени», заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.
Харрингтон также добавил, что тот факт, что Трамп выдвинул такого неподходящего кандидата на должность директора Национальной разведки, говорит о том, насколько высокого его желание поставить спецслужбы на колени.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Рэтклифф отказался претендовать на должность директора Национальной разведки, пожелав остаться в Конгрессе. Нынешний директор Национальной разведки США Дэн Коутс покинет свой пост 15 августа. Многие считают, что причиной отставки Коутса стали многочисленные разногласия с американским президентом.