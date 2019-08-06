Вашингтон, 6 августа, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Готовность президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность директора Национальной разведки такого неподходящего кандидата, как конгрессмена Джона Рэтклиффа, говорит о том, «насколько высокого его желание поставить спецслужбы на колени», заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«У Рэтклиффа не было подходящей квалификации для этой работы, кроме его заискивающей лояльности Трампу. Несмотря на то, что Трамп в конечном итоге отказался от кандидатуры Рэтклиффа, он сделал это не из опасений за национальную безопасность, а из опасения того, что его кандидата не утвердят», — заявил бывший аналитик ЦРУ.

Харрингтон также добавил, что тот факт, что Трамп выдвинул такого неподходящего кандидата на должность директора Национальной разведки, говорит о том, насколько высокого его желание поставить спецслужбы на колени.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Рэтклифф отказался претендовать на должность директора Национальной разведки, пожелав остаться в Конгрессе. Нынешний директор Национальной разведки США Дэн Коутс покинет свой пост 15 августа. Многие считают, что причиной отставки Коутса стали многочисленные разногласия с американским президентом.