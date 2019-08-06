Москва, 6 августа, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Москве 6 августа начнётся потепление, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

"Воздушные потоки развернутся на западное направление, и поступит первая порция атлантического тепла», — рассказали синоптики.

По их словам, в московском регионе ещё останется эхо циклона, который уходит на Урал. Небо продолжит хмуриться, пройдут дожди.

Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов, в Подмосковье от 15 до 20 градусов. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть самый яркий звездопад лета.