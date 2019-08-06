Пекин, 6 августа, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Народный банк Китая опустил еще почти на 0,7% курс юаня к доллару после значительного ослабления национальной валюты по отношению к другим.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Центробанк установил 6 августа средний обменный курс на уровне 6,9683 юаня за доллар США. Днем ранее курс составил 6,9225 юаня за доллар, таким образом, снижение составило 0,65%.

5 августа впервые в 2019 году справочный курс юаня превысил 6,9 юаня за доллар. На биржевых торгах курс китайской валюты превысил 7 юаней за доллар, чего не происходило с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня «валютной манипуляцией» китайских властей. Он добавил, что со временем это приведет к ослаблению экономики КНР.

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