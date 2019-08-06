Саратов, 6 августа, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Около 40 литров крови сдали жители Саратовской области в минувшую субботу, 6 августа сообщают «Новости Саратова».

Minsvyaz.ru Сдача крови

По сообщению минздрава Саратовской области, в субботу 3 августа сдали кровь 85 человек. Сдача крови проходила в рамках акции «Суббота доноров».

«Саратовская областная станция переливания крови» помимо будних дней и участия во всероссийской акции открывает свои двери для доноров каждую первую субботу месяца. Следующая такая «Суббота доноров» состоится 7 сентября», — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что в июле 2019 года самарские врачи зафиксировали нехватку донорской крови и призвали жителей области пополнить ее запасы.

Напомним также, что донором может стать абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.