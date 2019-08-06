Сеул, 6 августа, 2019, 07:38 — ИА Регнум. КНДР осуществила новый запуск «неопознанных снарядов». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По их словам, запуск первого снаряда произошел в 5:24 по местному времени, второго снаряда — в 5:36 по местному времени.

Известно, что запуск «неопознанных снарядов» производился из уезда Кваиль, провинции Южный Хванхэ.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 450 км на высоте 37 км над землей и со скоростью около 6,9 ахов. Также было отмечено, что запуск был схож с испытаниями, проведенными Пхеньяном 25 июля.

Как передавало ИА REGNUM, 25 и 31 июля, а также 2 августа КНДР испытала по две баллистической ракеты малой дальности. Ракеты пролетели примерно 220−600 км в сторону Японского моря.