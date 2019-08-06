Самара, 6 августа, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Заняться разработкой новой концепции вертолётной площадки в Самаре предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании рабочей группы по сохранению и развитию наследия ЧМ-2018, 6 августа сообщает телерадиокомпания «Губерния».

Вертолётная площадка

По словам губернатора, вертолётная площадка является знаковым местом и обладает высоким туристическим потенциалом.

«Но что подъезды к нему, что сама территория, находятся не в том виде, в котором они должны быть. Эту площадку необходимо привести в порядок», — отметил Азаров.

В последствие данный объект планируют включить в рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Вопросами проработки новой концепции и поиска источников финансирование займется администрация города совместно с областным правительством.

Напомним, что на территории Самары продолжается реализация президентского федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Данный проект призван преобразить общественные пространства — излюбленные места отдыха горожан, а также дворовые территории.