Москва, 6 августа, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по рублю 5 августа открылись ростом. До американской сессии он торговался в плюсе против доллара, потом ушёл в минус, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Несмотря на бегство из рисковых активов, его долгое время удерживал в плюсе индекс RGBI, который вырос на 0.23%, до 142.83. Его рост указывает на то, что второй пакет санкций не затронул российский долговой рынок. На американской сессии рубль растерял всю дневную прибыль против доллара, подешевев до 65,53 руб.

К единой валюте рубль ушел в минус через три часа после открытия торговой сессии на фоне общего укрепления евро на глобальном рынке Форекс.

Торги на Мосбирже закрылись ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 65,53 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 73,36 руб., фунт/доллар — на 0,20%, до 79,53 руб.

5 августа внимание участников рынка было приковано к торговой войне между США и КНР. 2 августа президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести десятипроцентные пошлины на ввоз китайских товаров в Штаты объемом в $300 млрд долларов. В понедельник курс доллар/юань вырос на 1,77%, до 7,09.

Снижение курса юаня объяснялось рыночной ситуацией (верится с трудом). В министерстве финансов США заявили, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

Все это вылилось в падение фондовых индексов, укрепление золота, йены и биткоина. На вечерней сессии динамика цен на нефть тоже была на стороне долларовых покупателей. В итоге курс доллара вырос до 65,60 руб.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии нефть подросла на 0,23%. Золото и йена корректируются. Пара доллар/юань обновила максимум на 7,13 и сейчас торгуется по 7,07.

Так как власти Китая попросили госкомпании приостановить импорт сельхозпродукции из США, то вряд ли стоит ожидать возобновления аппетита к риску. Пара доллар/рубль торгуется около сопротивления 65,75 руб. Неспособность его пройти вернет курс к уровню 64,20 руб.

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