Красноярск, 6 августа, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Город Красноярск готов принять до 10 тысяч эвакуированных из Ачинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Эвакуация

К настоящему времени в краевую столицу из Ачинска электропоездами прибыли 499 человек. Из них 226, в том числе 61 ребёнка, доставили в два пункта временного размещения. ПВР находятся в колледже сферы услуг и предпринимательства и автотранспортном техникуме. Остальные люди разместились у родственников и знакомых, уточнили в мэрии.

К местам временного размещения ачинцев доставляют автобусы. Прибывших обеспечивают всем необходимым: горячим питанием, постельным бельём, гигиеническими принадлежностями и так далее.

По словам первого замглавы города Владислава Логинова, количество пунктов временного размещения в Красноярске увеличат, если возникнет такая необходимость.

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«По состоянию на 5 часов утра подготовлено до 10 000 мест для размещения прибывших. Это все учреждения спорта, культуры, здравоохранения, образования, включая краевые учреждения», — прокомментировал Логинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, произошедших в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района, пострадали 11 человек, пятеро госпитализированы. Каменка расположена в 10 км от Ачинска. В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация.