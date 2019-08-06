Грачевка, Оренбургская область, 6 августа, 2019, 06:58 — ИА Регнум. В Грачёвском районе Оренбургской области вечером 5 августа объявили режим ЧС. На территории муниципального образования бушевало ненастье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Линии электропередач

Из-за ненастья произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате девять населенных пунктов в Грачёвском и Асекеевском районах остались без электричества.

В Грачёвском районе электроснабжение прервалось в 753 частных домах (1543 человека, из них 349 детей), трех школах и трех детских садах. Повреждены кровли зданий учреждений здравоохранения — отделения хирургии и поликлиники Грачёвской райбольницы.

В Асекеевском районе свет отключился в 890 домах (2550 человек, из них 418 детей) и на девяти социально значимых объектах. Повреждены кровли двух социально значимых объектов, а также ряда частных домов.

Ведется работа по ликвидации последствий происшествия.