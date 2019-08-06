Казань, 6 августа, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В Госсовет Татарии, где 8 сентября 2019 года предстоит избрать 100 депутатов, планируют попасть свыше 400 человек, именно такое количество желающих зарегистрировал Центризбирком республики. Из них 202 человека выдвигаются от семи политпартий, чьи списки прошли регистрацию, а 236 являются выдвиженцами по одномандатным округам. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии.

TY-214 Здание Госсовета Татарии

Всего зарегистрировано семь политпартий — участников предвыборной гонки, в их числе — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия РОСТА, партия «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Больше всех кандидатов у единороссов — 55 из 202 в целом, далее идут справедливороссы — 46 кандидатов, ЛДПР — 40, КПРФ — 30 кандидатов. По списку «Коммунистов России» выдвинуты девять человек, «Партии роста» — 12, «Российской партии пенсионеров» — десять.

Борьбу за 50 мандатов в одномандатных избирательных округах будут вести 236 кандидатов, из которых 57 — самовыдвиженцы. Единороссов будет представлять 41 кандидат, справедливороссов — 42, ЛДПР — 43, КПРФ — 46 кандидатов. «Коммунисты России» выдвинули пятерых, «Яблоко» и «Партия Роста» — по одному от каждой партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре избирательных объединения не дошли до старта предвыборной гонки. В избирательной комиссии уточнили, что из-за непредоставления документов в срок было отказано в регистрации двум избирательным объединениям — партии «Родина» и «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». А «Партии ветеранов России» и «Российскому общенародному союзу» отказали по причине «выявления более 10% недостоверных или недействительных подписей из общего числа подписей избирателей, отобранных для проверки». Выборы в Госсовет РТ пройдут 8 сентября 2019 года, избрать предстоит 100 депутатов, которые будут представлять интересы жителей следующие пять лет.

Среди «примет» выборов этого года — отсутствие видеонаблюдения на участках, отсутствие альтернативы по кандидатуре спикера — эксперты сходятся во мнении, что бессменный вот уже 21 год Фарид Мухаметшин пост не покинет, а сельхозминистру РТ Марату Ахметову, которому прочили пост главы парламента, достанется лишь место заместителя.

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