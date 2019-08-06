Тяньцзинь, Китай, 6 августа, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Власти города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая наращивают мощности зарядных станций для электромобилей для удовлетворения растущего спроса, сообщает агентство Синьхуа.

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В настоящее время на 43 станций быстрой зарядки электромобилей действует 191 зарядная колонка, сообщили в местном отделении энергетической компании State Grid Tianjin Electric Power Company.

Уже на 13 основных скоростных шоссе Тяньцзиня были построены станции зарядки, что позволяет водителям из Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй заряжать свои автомобили при необходимости.

Согласно статистике, в 2019 году ежедневный средний объем электроэнергии на высокоскоростных зарядных станциях в Тяньцзине составлял 2300 кВт/ч, что на 201,44% выше, чем годом ранее. Пик зарядки был зафиксирован на майские праздники.

Благодаря политике государственной поддержки, сектор электротранспорта в Китае переживает стремительный рост. Продажи взлетели до более чем 1,26 млн единиц на конец 2018 года с чуть более чем 10 тыс. в 2009 году.