Ухань, Китай, 6 августа, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и еще шесть числятся пропавшими без вести в результате мощных ливней и наводнений в провинции Хубэй центральной части Китая, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Дождь в Китае

Мощный ливень обрушился на район Юньян города Шиянь около 4:00 по местному времени 6 августа, вызвав наводнения в местной деревне. Ливень также размыл дороги и нарушил электроснабжение в некоторых районах города. В настоящее время ведется спасательная операция.

Местное правительство объявило «красный» уровень погодной опасности на 7:30 по местному времени 6 августа, отметив высокий риск наводнений и геологических угроз. Напомним, что ранее в результате внезапного наводнения в провинции Хубэй погибли 13 человек.