Катав-Ивановск, Челябинская область, 6 августа, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Челябинской области жительница Катав-Ивановского района обвиняет медиков в смерти своей новорождённой дочери. Об этом пишут СМИ.

В больнице

Девочка появилась на свет 1 июля. Она была недоношена. По словам врачей, состояние было критическим. Из больницы Катав-Ивановска её доставили в Златоуст, где она и умерла.

Мать ребёнка считает, что при транспортировке между двумя больницами были нарушены правила перевозки недоношенных детей. Она написала обращения в надзорные органы.

Впрочем, медики не видят за собой вины, утверждая, что действовали правильно. Кроме того. по их словам, они спасли и саму мать девочки.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, СКР ведёт доследственную проверку.