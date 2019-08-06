Горно-Алтайск, 6 августа, 2019, 05:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжается обсуждение стратегии развития региона в рамках муниципального форума «Сильный Алтай». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 5 августа врио главы региона Олег Хорохордин встретился с жителями Турочакского района.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Олег Хорохордин в Турочакском районе

По мнению местных жителей, приоритетными направлениями в районе должны стать расширение сети автодорог, развитие туризма, лесопереработка и благоустройство. В частности, по их мнению, здесь нужен комбинат по глубокой переработке древесины.

Глава региона согласился с этим, отметив, что древесину необходимо перерабатывать на месте, а не продавать «кругляк».

"Тогда и доходы людей увеличатся, и налоговые поступления в бюджет. Мы уже занимаемся этим вопросом, ведём переговоры с инвестором», — пояснил Олег Хорохордин.

Кроме того он заметил, что несмотря на то, что Алтай находится на высоких местах в экологических рейтингах, есть здесь и проблемы.

«В рамках национального проекта «Экология» будут построены девять мусоросортировочных комплексов во всех районах и модернизирован комплекс в Майме. Высокотехнологичный комплекс в Турочаке — в числе первоочередных, он будет построен в ближайшие годы», — отметил врио главы.

Жители районного центра также указали не переполненность местной школы. Хотя учреждение рассчитано на 650 человек, учится в ней в два раза больше людей в две смены. Решить проблему, по их мнению, можно лишь построив новую школу, а также спортивно-оздоровительный комплекс.

Олег Хорохордин поддержал турочакцев, сказав, что регион будет переходить на односменное обучение. Что же касается, спортивного комплекса, то по его словам, он должен быть как минимум в каждом райцентре.

Напомним, форум «Сильный Алтай» был инициирован Олегом Хорохординым для для обсуждения проблемных точек и конкретных проектов по социально-экономическому развитию районов. По результатам обсуждения, предложения жителей и проекты муниципальных образований будут включены в программу развития Республики Алтай и будут реализованы до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, серия муниципальных форумов началась со встречи главы с жителями Чойского района.

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