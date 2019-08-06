Вашингтон, 6 августа, 2019, 05:38 — ИА Регнум. О намерении президента США Дональда Трампа посетить Эль-Пасо (штат Техас), где были убиты 22 человека, сообщил журналистам глава города Ди Марго.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

По словам Марго, Трамп связался с ним по телефону и назвал дату своего визита — 7 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое убийство в Эль-Пасо произошло 22 августа 2019 г. Стрельбу открыл житель города в торговом центре Walmart.

В результате погибли 22 и ранены 24 человека. Стрелок — 21-летний Патрик Вуд Крузиус — задержан.