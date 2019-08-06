Агрызский район, Татарстан, 6 августа, 2019, 05:30 — ИА Регнум. В Агрызском районе Татарии работникам сразу трёх фирм, работающих в агропромышленном сегменте, заработную плату выплачивали несвоевременно. К моменту вмешательства прокурора в дело задолженность превысила 30 млн рублей. На сегодня долги погашены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Долги возникли перед работниками ООО «Агрофирма-Агрыз», «Навруз» и «Агро-Престиж». 807 сотрудников данных компаний не получили зарплату за май-июнь 2019 года в срок, долг составил более 30 млн рублей. Надзорной инстанцией в адрес руководства были направлены представления, и всех троих привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокурора долг по зарплате был погашен в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Татарстанстата, на начало июля 2019 года просроченный долг по зарплате имелся перед 808 работниками разных фирм, что составляет 0,1% от общей численности, работающих в организациях региона (без учёта малого бизнеса). Общий объём задолженности на этот период составлял 65 509 тыс. рублей.