Вашингтон, 6 августа, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Указ о блокировке на территории США имущества, принадлежащего представителям правительства Венесуэлы, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

При этом Трамп в своём комментарии к указу назвал законную власть Венесуэлы узурпаторами и «нелегитимным режимом». Теперь в США заблокирована собственность центрального банка Венесуэлы, а также нефтяной компании PDVSA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, давление на Каракас со стороны Вашингтона продолжается. Периодически вводятся новые санкции, стране угрожают блокадой. Главное требование — отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.