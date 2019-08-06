Улан-Удэ, 6 августа, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ начал падать. Об этом написал 6 августа на своей странице в «Фейсбук» исполняющий администрации главы города Игорь Шутенков.

ГУ МЧС РФ по Бурятии На реке

«Уровень воды в р. Селенга на 08.00 ч. составляет 197 см», — сообщил он.

Таким образом, за последние сутки уровень реки снизился более чем на 10 см. Добавим, что выход на пойму мог произойти при достижении отметки в 230 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа МЧС по Бурятии прогнозировало, что при наихудшем сценарии, низменные районы столицы республики могут быть подтоплены в течении двух суток.

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