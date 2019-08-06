Чистополь, Татарстан, 6 августа, 2019, 05:16 — ИА Регнум. В Татарии подведены итоги тендера на выбор подрядчика, который проведёт реабилитацию территорий непроектных хранилищ радиоактивных отходов, находящихся в Чистопольском районе. Победителем торгов, организованных министерством экологии и природных ресурсов РТ, стало ФГУП «РосРАО». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Christian Fischer Радиационные отходы

Работы будут производить по федеральной программе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, которая стартовала с 2016 года. За текущий год подрядчик должен провести работы на часовом заводе «Восток» и в Кубасском лесу. Обследование показало, что на заводе хранилище занимает площадь порядка 250 кв.м. Из леса, где имеется хранилище на 2,5 тыс. кв. м, предстоит вывезти 35 кубометров строительного мусора.

Проект работ должны разработать и согласовать с властями и администрацией завода. Отходы, что будут извлечены в ходе работ, будут захоронены силами нацоператора по обращению с радиоактивными отходами. Завершить реабилитацию планируют к 20 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дзержинске (Нижегородская область) на сегодня идёт реализация пилотного проекта по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. На средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» ликвидируются полигон ТБО «Игумново», свалка химических отходов «Черная дыра» и шламонакопитель «Белое море». Завершить работы должны в апреле 2020 года, после чего отработанная технология пойдёт по стране.

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