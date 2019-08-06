Вашингтон, 6 августа, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Контроль над оборотом оружия в США нужно усилить, заявил 44-й президент Штатов Барак Обама в Twitter.

Barack Obama Presidential Library Барак Обама

Комментируя последовавшие один за другим расстрелы людей в Техасе, Огайо и Иллинойсе, бывший американский президент написал, что в США слишком терпимо относятся к существующему уровню насилия с применением огнестрельного оружия.

По словам Обамы, уровень убийств удастся снизить, усилив контроль над оборотом огнестрельного оружия.

Он также призвал отказаться в публичной политике от высказываний, нагнетающих обстановку «страха и ненависти». Обама подчеркнул, что нельзя, чтобы расистские высказывания становились для публичных политиков нормой.

Напомним, все три инцидента с массовым расстрелом людей произошли 3 августа. В Техасе мужчина убил 20 человек, в Огайо десять человек, в Чикаго ранены семеро.

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