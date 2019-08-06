Казань, 6 августа, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Дожди, которые прошли в Казани 5 августа, стали испытанием для горожан, а также подняли волну критики в адрес мэрии — дороги оказались затоплены дождевой водой. В соцсетях появилась масса видеороликов с вопросом к властям о том, где же ливнёвки и почему они не справляются. «Казань затопило», — с таким хештэгом в соцсетях за сутки появилось несколько десятков видеороликов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал «Татарский строитель» Улица Дзержинского в Казани

На видеозаписях видно, как автомобили преодолевают потоки воды. Среди «пострадавших» в очередной раз оказался и проспект Победы.

Ситуация с затоплением дорог, повторяющаяся от дождя к дождю, вызывает недовольство горожан, которое они разбавляют иронией:

«Где ливневки?!», «Выплываю завтра на лодке из подъезда. Кого захватить на Павлюхина в сторону Лаишева?», «Сегодня были в Казани, так все ноги промочили, столько воды…», «Сегодня многие улицы залиты и проезжая мимо пешеходных зон мог кого то облить. Прошу прощения».

А телеграм-канал «Татарский строитель» написал, что улица Дзержинского «ушла под воду полностью» и объехать её пытаются по тротуару:

«Не хочется напоминать мэрии Казани про необходимость ливнёвок, но каждый дождь об этой необходимости напоминает. Ещё пара дней таких дождей и Казань уйдёт под воду. Зато станем городом под водой».

Напомним, ранее Гидрометцентр республики уточнял, что вечером и днём 5 августа часть территории региона, включая Казань, ожидают сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18−23 м/с. На 6 августа также местами ожидается повторение этих погодных явлений с сильными западными ветрами порывами до 17−22 м/с в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с затоплением улиц после дождей в Казани не нова. В начале июля 2019 года горожане в соцсетях жаловались на затопление десятка улиц. А в конце июня текущего года, когда выпала 30% месячной нормы осадков, из-за засорения дождеприемных решеток случайным мусором, в том числе свежескошенной травой, скопление воды произошло как минимум на четырёх крупных магистралях, включая проспект Победы.