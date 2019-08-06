Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Хиросима, Япония, 6 августа, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
Атомный взрыв над Хиросимой. 1945
Минута молчания была объявлена во всех городах страны в 08:15 (время местное).
Напомним, 6 августа в 08:15 по японскому времени американцы сбросили бомбу на Хиросиму в 1945 г. Число жертв бомбардировки, включая тех, кто умер от её последствий в течение года, оценивается в 140 тысяч.