Вашингтон, 6 августа, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Картинку с «Телепузиками» и коллаж с британской королевой Елизаветой II опубликовал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

Heisenberg Media Илон Маск

Картинки размещены одна над другой. Глядя на них, напрашивается сравнение героев детского шоу и британской королевы.

https://twitter.com/elonmusk/status/1157972610761789440

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск проигнорировал церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга в Цюрихе (Швейуцария), которая состоялась в конце июня.