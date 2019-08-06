Владивосток, 6 августа, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Приморский край летом как магнит притягивает отдыхающих со всего Дальнего Востока. Пляжный сезон здесь хоть и короткий, но довольно тёплый в сравнении с другими территориями региона. Пляжи в бухтах Приморья в июле и августе заполнены отдыхающими.

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Маяк на мысе Балюзек

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек в солнечную погоду

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек в тумане

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек в тумане

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Особенно короткий пляжный сезон на севере Приморского края. Несмотря на это, сюда приезжают на отдых со всего края и соседних территорий, преодолевая сотни километров. И надо сказать, что не всегда по хорошей асфальтированной трассе — практически все дороги, ведущие к заповедным бухтам, грунтовые. Но даже это не останавливает любителей красоты природы Приморья.

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек в Приморском крае

Алексей Иванов ИА REGNUM Костры на берегу Японского моря

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек в Приморском крае

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Зеркальная

«Путь на машине более чем в 700 км из Хабаровска, конечно, сложный, но оно того стоит. Посмотрите красота какая! Впечатлений от отдыха здесь хватит на весь год. А следующим летом обязательно приедем вновь», — поделились своими впечатлениями отдыхающие в Приморье гости из Хабаровского края.

Отдыхают в Приморье как на благоустроенных базах, абсолютно разного уровня комфортности, так и на диких пляжах в палатках.

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

«Лето на Камчатке совсем не такое, как здесь, в Приморье. Для нас Приморье — это прямо рай. Регулярно приезжаем сюда в отпуск, отдохнуть, загореть и, конечно, покупаться в вашем тёплом море», — рассказала отдыхающая, приехавшая из Петропавловска-Камчатского.

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Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Алексей Иванов ИА REGNUM Бухта Клоково на севере Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди привели к наводнению во многих районах Приамурья. Корреспондент ИА REGNUM проехал по федеральной трассе «Амур» вдоль пострадавших от стихии территорий.