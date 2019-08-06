Красоты Приморья манят и очаровывают: фоторепортаж
Владивосток, 6 августа, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Приморский край летом как магнит притягивает отдыхающих со всего Дальнего Востока. Пляжный сезон здесь хоть и короткий, но довольно тёплый в сравнении с другими территориями региона. Пляжи в бухтах Приморья в июле и августе заполнены отдыхающими.
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Особенно короткий пляжный сезон на севере Приморского края. Несмотря на это, сюда приезжают на отдых со всего края и соседних территорий, преодолевая сотни километров. И надо сказать, что не всегда по хорошей асфальтированной трассе — практически все дороги, ведущие к заповедным бухтам, грунтовые. Но даже это не останавливает любителей красоты природы Приморья.
«Путь на машине более чем в 700 км из Хабаровска, конечно, сложный, но оно того стоит. Посмотрите красота какая! Впечатлений от отдыха здесь хватит на весь год. А следующим летом обязательно приедем вновь», — поделились своими впечатлениями отдыхающие в Приморье гости из Хабаровского края.
Отдыхают в Приморье как на благоустроенных базах, абсолютно разного уровня комфортности, так и на диких пляжах в палатках.
«Лето на Камчатке совсем не такое, как здесь, в Приморье. Для нас Приморье — это прямо рай. Регулярно приезжаем сюда в отпуск, отдохнуть, загореть и, конечно, покупаться в вашем тёплом море», — рассказала отдыхающая, приехавшая из Петропавловска-Камчатского.
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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди привели к наводнению во многих районах Приамурья. Корреспондент ИА REGNUM проехал по федеральной трассе «Амур» вдоль пострадавших от стихии территорий.